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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انتقد مختار الرصاع، مدير مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ55، الفنانة اللبنانية إليسا.
وقال الرصاع، في أثناء لقائه في إذاعة" موزاييك إف إم" التونسية: "إليسا شاركت في مهرجان بنزرت، وأنا لم أدعوها للمشاركة في المهرجان"، وتابع: "إليسا ماتعجبنيش".
وأضاف الرصاع: "أما جورج وسوف انتهى فنيا، ممكن أن أدعو الفنانة نجوى كرم لأنها صوت هائل، أو جوليا بطرس، شيرين عبدالوهاب لأنها تتميز بالإحساس".
ومن جانبها، ردت الفنانة إليسا على هذا الانتقاد، إذ كتبت تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" قائلة: "الناس بتروح وبتيجي وإليسار بتبقى ملكة قرطاج".
وتنطلق فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس، الليلة، ويشارك في المهرجان عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم الفنان صابر الرباعي، والفنان راغب علامة، والفنانة لطيفة، والفنانة كارول سماحة، والفنان عاصي الحلاني.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| مدير مهرجان قرطاج عن إليسا: "ما تعجبنيش".. والفنانة اللبنانية ترد عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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