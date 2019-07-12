تفاصيل عزاء والدة داليا مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حددت أسرة الفنانة داليا مصطفى موعد ومكان عزاء والدتها التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

وقالت الفنانة منال سلامة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن العزاء سيُقام يوم الأحد المُقبل، بالمجمع الإسلامي بجوار مستشفى زايد التخصصي، مدخل الشيخ زايد 2، من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً.

وكانت والدة الفنانة داليا مصطفى، قد توفيت صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

يُذكر أن داليا كانت تستعد لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، خلال الأيام المُقبلة.