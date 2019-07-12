"يسرا شمس متحركة" وتطورات حالة سمير الإسكندراني الصحية.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية والإذاعية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "سبب مشاركة سميحة أيوب في عرض (أوبرا بنت عربي)، وبشير الديك يتحدث عن أبرز الاختلافات في العمل بين النجوم الكبار (عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي)، صفاء الطوخي تكشف عن أكثر مشهد حملت همه في (ولد الغلابة)"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

بشير الديك

تحدث السيناريست الكبير بشير الديك في حوار أجراه لبرنامج "رأي عام على قناة Ten، عن الاختلافات في العمل بين كل من: نور الشريف، أحمد زكي وعادل إمام.

وقال بشير "نور الشريف رجل مثقف ورجل سينما مش مجرد ممثل، لما تخش معاه فيلم بتبقى موقن هتخلصه امتى لأنه ملتزم جدا شديد الالتزام، بيشتغل كتير على شكل الشخصية لبسها، طريقة كلامها ويعملها لزمات"، متابعًا "أحمد زكي نفس قطعية سعاد حسني أمام الكاميرا بيتوهج، بيكون داخل وفاهم وحاسس، يعمل المشهد وبعدين يبقى باصصلنا وراء الكاميرا يشوف رد الفعل على طول، بيشتغل بنظرية التقمص الكامل للشخصية عمل ده في معظم افلامه".

وأضاف "عادل إمام جواه حزن وقسا كان فيه مشهد في (الحريف) قلتله عينيك جواها حزن، والفيلم كان غريب بالنسبة لعادل إمام، كان المفروض أحمد زكي يعمله واختلف مع خان، وكان عادل إمام مكسب للفيلم، فرح بالفيلم قوي وكنا متوقعين ميفرحش بيه لانه بيعتمد في أفلامه على الكوميديا الشعبية اوي و(الحريف) فيلم فيه حساسية مرهفة، وعمله حلو وحبه".



صفاء الطوخي

قالت الفنانة صفاء الطوخي إن مشهد موتها في مسلسل "ولد الغلابة" الذي عُرض في رمضان الماضي، تسبب لها في مشاكل مع ابنتها "جميلة".

وأضافت في حوار أجرته لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC: "هي فاهمة انه تمثيل بس يبدو انه كان قاسي"، وعن مدى تخلصها من الشخصية ومشاعرها فور الانتهاء من التصوير، أوضحت "دايما بيبقى فيه اكليشيهات غالبا ما بتبقى نصها صح بس مش لاخرها صح، إن الممثل بيتقمص الشخصية وتفضل عايشة معاه كنت بقول يمكن أنا مش ممثلة كويسة لاني برجع لحياتي، لكن ممكن بعد شوية اكتشف ان مودي مش حلو وراكور الحكاية مخلصتش، فأنا لا أتقمص الشخصية طول الوقت ولا أنساها بمجرد الانتهاء من التصوير".

وتابعت "كنت حاملة هم مشهد الموت قبلها لانه صعب وبيترتب عليه الدراما بعد كده، وكان صعب على أحمد اوي لما بيجيلك مشاهد بتلمس مع مشاعرك بتبقى صعبة خاصة مشاهد الموت".



سمير الإسكندراني

قال الفنان سمير الإسكندراني إن حالته الصحية جيدة، وذلك عقب إصابته بوعكة صحية مؤخرًا، موجهًا الشكر إلى جمهوره الذي سعى للاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف الإسكندراني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "ten": "أنا حسّيت إني اللي عملته في حياتي من وفاء لمصر لن يضيع هباءً، لا دي بتساندهم وتساعدهم وتعطيهم حقهم من التقدير والاحترام والمساندة، وعاشت مصر وشعبها والقيادة الرشيدة المصرية".



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أمينة خليل

استضاف برنامج "ON Set" الفنانة أمينة خليل، وتحدثت عن وقوفها أمام الفنانة يسرا والفنان عادل إمام والنجوم الكبار.

وقالت أمينة "ببقى مخضوضة مش مصدقة نفسي، أول عمل ليا عملته كان مع يسرا سنيتن ورا بعض (شربات لوز)، و(نكدب لو قلنا مبنحبش)، كنت ميح وداخلة منبهرة مش مصدقة نفسي اتعلمت اني افضل اتفرج عليها بتتعامل مع الناس إزاي وبتذاكر ازاي، هي شمس متحركة، مريحة جدًا بتريح اللي قدامها مسكت ايدي من اول يوم".

وتابعت "كان حلمي اشتغل مع أستاذ عادل ومع كل النجوم".



إسلام إبراهيم

قال الفنان إسلام إبراهيم إنه لم يقدم كثيرًا شخصية امرأة في أعماله الفنية، وتابع في برنامج "ON Set" على قناة ON E: "SNL بالعربي كنا بنقدم سبع سكتشات في كل حلقة، واحنا عملنا 52 حلقة فعدد كبير من الاسكتشات شافها الجمهور منها تقريبا 10 سكتشات دور ست".

وأضاف "فيه شخصيات تانية علمت مع الجمهور، منها لما قلدت وائل الإبراشي وعمرو أديب والسواق الرغاي، والفترة دي أنا مهندل الموضوع لإني عايز الناس تركز معايا في مناطق تانية".



محمد علاء

استضاف برنامج "عين" المعروض على قناة "الحياة"، الفنان محمد علاء، والذي تحدث عن صداقته بالفنانة نيللي كريم.

وقال علاء "نيللي كريم بسيطة جدًا، ولو انت ممثل مش مذاكر قبل ما تقف ادامها هتزعل"، متابعًا "لازم تركز وتذاكر وتسأل، بروفيشنال وبتهتم بالشغل وفيه صدق فظيع في أدائها، ومريحة جدًا في الشغل".



سميحة أيوب

قالت الفنانة سميحة أيوب عن سبب مشاركتها في عرض "أوبرا بنت عربي" في حوار على قناة DMC: "العرض مهم لأنه يجمع عدد كبير من الفنانين، وتم تنفيذه على مستوى عالي في الشكل والديكور، إلى جانب أنه يحمل معنى مهم والرسالة المُقدمة شيء جميل ومحترم جدًا".

