إيرادات الخميس.. "Spider Man" الأول و"Polaroid" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Spider Man" بطولة Tom Holland، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 11 يوليو، إيراد قُدر بـ733 ألفًا و665 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 533 ألفًا و561 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، محققًا 380 ألفًا و502 جنيه، وحصل على المركز الرابع فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 222 ألفًا و768 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 75 ألفًا و69 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "The Amityville Murders" بطولة John Robinson، بعد تحقيقه 61 ألفًا و265 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 54 ألفًا و870 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن "Pokémon" بطولة Ryan Reynolds، وبلغت إيراداته 53 ألفًا و528 جنيهًا، ليصبح المركز التاسع من نصيب فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 46 ألفًا و130 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Polaroid" بطولة Kathryn Prescott، محققًا 17 ألفًا و442 جنيها.