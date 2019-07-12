ميريام فارس حصرياً: كلنا معرضون للمرض و"لا أحد فوق رأسه خيمة "!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - رغم قرار الفنانة ميريام فارس عدم إجراء أي لقاء صحافي خلال مشاركتها في مهرجان الموازين2019 ،إلا أنها بحكم علاقتها الوطيدة ومحبتها وثقتها الكبيرة بمجلة "الخليج 365" وموقعها الإلكتروني خصّتهما بأول حديث لها بعد خروجها من وعكتها الصحية بخير، من خلال لقاء تكلمت فيه عن حالتها الصحية ووجهت شكراً كبيراً لكل الفنانين الذين سألوا عنها وشكرت جمهورها المواكب لها دائماً.

ميريام فارس خلال مؤتمرها الصحفي في مهرجان "الموازين"



تم استقبالك عند باب فندق "تور حسان" في الرباط بزفة مغربية تقام في الأفراح المغربية. وقد شاهدناك تبكين لماذا ؟ صفي لنا مشاعرك حيال ذلك؟



ما أن وصلت إلى الرباط قادمة من مطار الدار البيضاء وقبل وصولي إلى باب فندق "تور حسان"، وجدت زحمة من الناس. كنت أشعر بإرهاق وأريد التوجه إلى غرفتي لكي أستريح. لكن فوجئت بأن الناس في انتظاري. وقد أقاموا لي زفة ورفعوني على الهودج وحملوني كالعروس. حينها بكيت لأنني شعرت أنهم يقولون لي الحمد لله على السلامة بمشاعر صادقة حينها تأثرت كثيراً فنزلت دمعتي .



هل كنت تتوقعين لنفسك أن تمري يوماً ما بحالة صحية سيئة؟



لا أحد يتوقع لنفسه السوء . لكن لا "أحد فوق رأسه خيمة" كلنا معرضون .

وصلت إلى هذه القناعة

ميريام فارس خلال حفلها في مهرجان "الموازين"

ماذا تعلمت من الحالة الصحية التي مررت بها؟ وماذا تغير فيك على الصعيد الشخصي؟



وصلت إلى قناعة أن لا شيء في الحياة يستحق الزعل عليه . طوال عمري أقول الصحة أهم من كل شيء. بعد الأزمة الصحية التي مررت بها لا أريد شيئاً من هذه الدنيا سوى الصحة لأهلي ولابني وأن لا يشعروا بالوجع الذي شعرت به.

ألبوم جديد

مشهود لك بأنك فنانة شغوفة في الإيقاعات الموسيقية كيف تغذين فنك من هذه الإيقاعات؟



شغفي في الحياة البحث عن الإيقاعات والرقصات الجديدة وتعلم لهجات عربية جديدة. أنا مؤمنة أن تراثنا العربي غني. وليست دول الغرب هي من تملك تراثاً. وقد قلت هذا في المؤتمر الصحافي الذي أقمته على هامش مهرجان الموازين.



بعد مشاركتك في مهرجان الموازين ماذا تحضر ميريام من أعمال فنية ؟



أنا في طور تحضير ألبوم جديد وسأسافر إلى برلين لكي أصور أربع أغنيات ثم أعود إلى بيروت لأصور أغنيتين.



ماذا كشفت ميريام فارس عن مرضها ومعاناتها وحلمها أيضاً ولماذا اتبعت سياسة الصمت تجاه الإشاعات التي تناولتها؟ وماذا علقت على حالة إليسا الصحية ووعكة هيفاء وهبي؟



تابعوا المقابلة كاملة في مجلة "الخليج 365" في العدد 2002 في الأسبوع المقبل.

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