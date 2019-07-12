فيديو وصور.. كانجانا رانوت تستفز الصحافة الهندية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - غضب كبير أصاب الصحافة الهندية بسبب نجمة بوليوود كانجانا رانوت Kangana Ranaut، التي أثارت ضجة عندما دخلت في جدال مع صحافي في مؤتمر إعلامي لإطلاق أغنية من فيلمها الجديد Judgementall Hai Kya الأسبوع الماضي.



وفي المؤتمر حضرت المنتجة أكتا كابور وبطل العمل راجكومار راو، إلى جانب كانجانا، وكان وفد الصحافيين قد طلب اعتذارًا من كانجانا يوم الاثنين 8 تموز/يوليو 2019، وخطط أيضًا لمقاطعة العروض الترويجية للفيلم، إذا ما رفضت كانجانا تقديم اعتذار علني ورسمي.



وتحول الخلاف اللفظي بسرعة إلى جدال ساخن، انضم إليه عشرات الصحافيين الآخرين الذين يدعمون زميلهم الذي تعرّض للإساءة، وعلى إثر ذلك أصدرت نقابة الصحافيين في الهند، قرارًا بالمقاطعة الإعلامية وحضور أيّ فاعليات للممثلة، في جميع المنصات الإعلامية بحسب مصادر صحافية مؤكدة.



وعلى إثر تأزّم الوضع، اضطرت إيكتا كابور لإصدار بيان رسمي، تعلن فيه اعتذارها شخصيًّا عن أيّ إساءة بدرت من فريق العمل، وأعربت عن أسفها لتفاقم الأحداث بسرعة بين رانوت وأحد الإعلاميين.



وقالت كابور في هذا الشأن: "نود تقديم الاعتذار والتعبير عن الأسف على هذا الحادث غير المرغوب فيه، ونود أن نؤكد أنّ نيتنا لم تكن عدم الاحترام، أو أضرت بمشاعر أيّ شخص، ففيلم JudgeMentall Hai Kya يصدر في 26 تموز/يوليو، ونحثّ وسائل الإعلام على ألّا تدع هذا الحادث يعيق مجهود الفريق الذي اجتهد في صنعه."



وكانت وسائل الإعلام قد تداولت فيديوهات عبر يوتيوب، تُظهر الجدال الذي وقع بين رانوت والصحافة الهندية.

كانجانا رانوت خلال المؤتمر

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها رانوت مشاكل بسبب استفزازها بخاصة مع نجوم بوليوود، حيث وصفت النجمة سونام كابور Sonam Kapoor زميلتها كانجانا، بأنها مشاكسة من الدرجة الأولى ومثيرة للمتاعب.



ولا ننسى مشاكل رانوت مع النجم هيرثيك روشان والقضايا بينهما، حتى أنها أعلنت في تصريح صحافي لها، عن تعرّضها للتهديد في محاولة إدخالها السجن من قِبل نجم مشهور في بوليوود.



كانجانا التي دعمت الحملة الداعية لقتل النجمة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone بسبب فيلمها الأخير " Padmavati"، كشفت أنّ المشاكل التي دخلتها مع النجم هيرثيك روشان Hrithik Roshan في الآونة الاخيرة، يمكن أن تكون أحد أسباب دخولها السجن، ملمّحةً إلى أنّ روشان قد يكون هو من قام بتهديدها بالسجن.