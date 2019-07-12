كاترينا كيف: أكشاي كومار شريك رائع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 يوليو 2019 07:35 مساءً - صرّحت نجمة بوليوود كاترينا كيف Katrina Kaif، خلال آخر لقاء صحفي أجرته، بأن النجم أكشاي كومار Akshay kumar هو شريك رائع بالنسبة لها، ودائماً العمل معه يتسم بالعائلية.



وفي التفاصيل، تتعاون كاترينا مؤخراً مع كومار، بعد عقد من الزمن في رائعة المخرج روهيت شيتي " Sooryavanshi"، الذي من المقرر أن يصل إلى الشاشات العملاقة في 27 مارس من العام 2020.



وعندما سُئلت كاترينا عما إذا كانت العلاقة مع أكشاي قد تغيرت على مرّ هذه السنين الطويلة، قالت: "لا على الإطلاق، معه، يبدو دائماً الأمر عائلياً، إنه شريك رائع، ولا يزال يركز على ذلك، ويكّرس نفسه لمهنته، إنه يحب مهنته، ويمكنكم أن تروا ذلك".

النجمان كاترينا كيف وأكشاي كومار



وتقول كاترينا، التي تتذوق هذه الأيام نجاح أحدث أعمالها السينمائية من خلال فيلمها "بهارات"، الذي تشارك فيه البطولة مع النجم Salman Khan سلمان خان، إن كل فنان مع بداية تقديم أحد الأعمال يتمنى النجاح، وهي تعرف أن توقعات التفوق عالية جداً من فيلم روهيت شيتي.



وتضيف كاترينا: "أعتقد أننا جميعاً لدينا الجديد لتقديمه مع كل فيلم، وكل ممثل يريد أن يحقق نجاحاً في شباك التذاكر وقبوله من الجمهور. لكن في الوقت نفسه، نحن على استعداد للنجاحات الضائعة".



بينما ستظهر كاترينا مع أكشاي في فيلم Sooryavanshi، حيث يعد العمل أول فيلم لها مع روهيت شيتي، وفي حديثها عن روهيت كمخرج سينمائي، قالت كاترينا: "إنه واضح ودقيق للغاية بشأن ما يريد، لديه فريق رائع لدعمه".



يشار إلى أن كاترينا صرحت مؤخراً أيضاً عن النجم سلمان خان، شريكها في فيلم "بهارات"، حول الصور والفيديوهات التي نشرها خان على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "إنستقرام"، والتي تظهر لياقة جسده البدنية والعضلات القوية التي أصبح يتمتع بها؛ تحضيراً لفيلمه القادم "Dabangg 3".

كاترينا كيف وسلمان خان



حيث قالت كاترينا، التي أصبحت منذ فترة رمزاً وسفيرة لأهم العلامات التجارية الرياضية في العالم؛ كونها تتميز بلياقة بدنية كبيرة وجسد ممشوق بين نجمات بوليوود: "سلمان هو رمز اللياقة البدنية، ومن المثير أن أراه يتابع باستمرار تمريناته، وإنه لشيء جميل أن يتصرف بحماس ليصل إلى أهدافه البدنية التي يريدها".