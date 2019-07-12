شاهد.. أحدث إطلالة لـ هنادي مهنا

نشرت الفنانة الشابة هنادي مهنا، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هنادى في الصورة بإطلالة مبهجة نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات. عليها التعليقات. وشاركت مهنا، خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وتجسد Advertisements من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل. مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

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