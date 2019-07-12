صلاح عبد الله ينعى يوسف شريف رزق الله

نعى الفنان صلاح عبد الله، الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي وافته المنية، صباح اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 77 عامًا.
كتب عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع"تويتر" "#يوسف_شريف_رزق_الله قابلته مرة واحدة في مدينة السينما لما كان رئيس جهاز السينما ولقيته بيسلم عليا ويحضني بصدق وحرارة فقلتله الله هوه إنت عارف إني
توفي الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.
كانت أرملة الناقد، أعلنت، الأربعاء الماضي، استقرار الحالة الصحية لزوجها، عقب دخوله العناية المركزة، إثر إصابته بفشل كلوي.
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