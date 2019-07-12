نشرت ياسمين عيسى (الزوجة الأولى للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم)، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها ترتدي ملابس البحر بصحبة أبنائها على أحد الشواطئ.
وعلقت ياسمين عيسى، على صورتها مع أبنائها: «يارب باركلى فى ولادى واحفظهم لي»،لتتوالى عليها التعليقات من متابعيها الذين أبدوا تعجبهم من زواج أحمد إبراهيم عليها، من الفنانة أنغام قبل أشهر.
وعلِّقت إحدى المتابعات،: «ربنا يحفظهم ويخليهم لك يا قمر، في حد يسيب
وظهرت ياسمين عيسى في الصورة وهي ترتدي الدبلة في يدها كما هي، ما يشير إلى عدم انفصالها عن أحمد إبراهيم، بعد زواجه من أنغام.
وكان خبر زواج أحمد إبراهيم وأنغام قد تم تسريبه في وسائل الإعلام خلال شهر مارس الماضي، وأكد الطرفان الخبر بعد فترة من تسريبه.
كانت هذه تفاصيل خبر ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: في حد يسيب الجمال ده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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