ضرة أنغام بملابس البحر.. ومتابعون: في حد يسيب الجمال ده

نشرت ياسمين عيسى (الزوجة الأولى للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم)، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها ترتدي ملابس البحر بصحبة أبنائها على أحد الشواطئ.

وعلقت ياسمين عيسى، على صورتها مع أبنائها: «يارب باركلى فى ولادى واحفظهم لي»،

لتتوالى عليها التعليقات من متابعيها الذين أبدوا تعجبهم من زواج أحمد إبراهيم عليها، من الفنانة أنغام قبل أشهر.

وعلِّقت إحدى المتابعات،: «ربنا يحفظهم ويخليهم لك يا قمر، في حد يسيب

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الجمال ده كله».

وظهرت ياسمين عيسى في الصورة وهي ترتدي الدبلة في يدها كما هي، ما يشير إلى عدم انفصالها عن أحمد إبراهيم، بعد زواجه من أنغام.

وكان خبر زواج أحمد إبراهيم وأنغام قد تم تسريبه في وسائل الإعلام خلال شهر مارس الماضي، وأكد الطرفان الخبر بعد فترة من تسريبه.