بالصور.. محمد حماقي يشعل الأجواء في ثالث حفلاته بالسعودية

تألق النجم محمد حماقي وسط جماهير السعودية، خلال الحفل الضخم الذي أحياه أمس الخميس، على مسرح درة العروس في مدينة جدة، حيث أشعل الأجواء بباقة من أروع أغانيه.



ووجّه حماقي للجمهور السعودي رسالة شكر بعد التفاعل الكبير الذي شهده الحفل، فكتب عبر صفحته بموقع "فيس بوك": "شكرًا جمهور جدة والسعودية على الليلة المميزة دي".



جدير بالذكر أن ذلك الحفل هو الثالث الذي يحييه محمد حماقي في السعودية، حيث أحيا حفلًا جماهيرياً بمنطقة الدمام، داخل مركز أرض المعارض في الخبر، و آخر على المسرح الروماني ضمن موسم حفلات صيف جدة، وشهدوا جميعهم حضورًا جماهيريًا ضخمًا.











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