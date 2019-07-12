هريثيك روشان يفتح النار على كانجانا رانوت.. حبيبته السابقة

بعد أكثر من 6 سنوات قرر النجم الهندي هريثيك روشان الخروج عن صمته للتعليق على تصرّفات حبيبته السابقة الفنانة الهندية كانجانا رانوت، بعد أزمتها الأخيرة مع الإعلام وطردها صحفيا انتقد آخر أفلامها خلال مؤتمر.

روشان لم يُعلِّق بشكل خاص على أزمته مع كانجانا التي كانت مادة ثريّة للإعلام لمدة تزيد على 4 سنوات، لكنه فضّل الحديث عن أفعالها بشكل عام خصوصاً مع ازدياد حوادث تصادمها مع زملائها.

يقول روشان لـ"العين الإخبارية": "لقد أدركت أنَّه تجب معاملة المتنمرين بقدرٍ معين من الصبر أو عدم التعامل معهم من الأساس. كانت لي أزمة سابقة مع زميلتي كانجانا رانوت، واخترت مواجهتها وفقاً للقانون، وكانت بيننا قضية تمَّ تسويتها من جانبي تحسُّباً لمعايير كثيرة، منها الحفاظ على الشكل العام للوسط الفني الهندي، إضافة إلى إدراكي أن ما حدث معي هي محاولة لجذبي نحو صراع مخطط له مسبقاً".

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وعن أزمات كانجانا المتكررة، علّق روشان قائلاً "هي فقط تصطدم بجرأة تصل إلى حد التنمر دون البحث عن أي ردود أو حلول عقلانية أو حتى الوضع في الحسبان أنَّها نجمة هندية عالمية تمثل بلدها في العديد من المهرجانات الدولية الكبيرة وأخبارها مادة منعشة للإعلام".

واختتم روشان تصريحاته قائلاً: "لا يوجد بيني وبين كانجانا أي قضايا حالياً، وتلك الأزمة التي يقترب عمرها من السنوات الـ6 تجاهلتها عن عمد، لأن الدخول في مهاترات غير عقلانية لن يجلب سوى الفشل".

ويستعد النجم الهندي هريثيك روشان لطرح فيلمه المنتظر "سوبر 30"، الجمعة 12 يوليو/تموز، وهو فيلم اجتماعي تشويقي يناقش العديد من قضايا المجتمع الهندي.

كانجانا رانوت كانت تربطها علاقة عاطفية بهريثيك روشان قبل 6 سنوات بعد انفصاله عن زوجته سوزان، لكن العلاقة لم تدم طويلاً نظراً لكثرة الخلافات بينهما، وبعد الانفصال بدأت حالة من الهجوم على روشان من قبل كانجانا، ووصل الأمر إلى المحكمة، ولكن تمَّت تسوية الأمور بعد تدخل العديد من نجوم بوليوود لفض الاشتباك.