خاص- مدير مهرجان قرطاج تجاوز الحدود وأهان نجوم لبنان.. واليسا بالمرصاد

أثار تصريح مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ 55، مختار الرصاع، ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافته ضمن إحدى البرامج عبر اذاعة “موزاييك إف إم” التونسية، الذي يقدمه المذيع هادي زعيم،حيث هاجم أهم نجوم لبنان اليسا، جوليا بطرس، عاصي الحلاني.

ليس عيبا إعطاء الرأي بأي شخص، شرط ان يكون ذلك ضمن الأصول والأخلاق، ومن دون تجريح أو تقليل من شأن الشخص المذكور. إلا أن ما قام به “الرصاع” تجاوز الحدود والمحظور، بأسلوبه الهش وكلامه غير اللائق بحق نجومنا وعظمائنا، الذين لهم الفضل الاكبر في استقطاب الجمهور الى المهرجانات العربية من خلال تواجدهم فيها على مر السنين، ولولاهم لما عُرفت هذه المهرجانات واشتهرت في كل بلدان العالم العربي.

ففي سياق الحلقة، كان من الطبيعي أن يسأل المذيع عن سبب غياب ملكة الاحساس النجمة اللبنانية إليسا عن مهرجان قرطاج منذ عام 2009، إلا أن “الرصاع” بادر بالقول: “إليسا لا تعجبني”، وعندما حاول المذيع التدخل مؤكدا أن إليسا “ملكة الإحساس”، سخر “الرصاع” من الوصف وقال إن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب تغني بإحساس وليس إليسا، ليكمل بعدها ويطال بكلامه المشين النجمة جوليا بطرس، حيث انتقدها قائلا: “هاي الفنانة الي ما بتحبش تيجي.. وهي لا تعرف تغني بالأصل”.

من جهة أخرى، يبدو أن العدوى انتقلت الى المذيع أيضا، الذي اتحفنا برأيه غير المنطقي بفارس الاغنية العربية عاصي الحلاني، اذ اعتبر ان الحلاني لم يعد نجماً من الصف الاول، دون أن يبرز أي دليل حسي ليثبت أقواله فلم نعلم علام استند المذيع في تقييمه، وكأنه لا يتابع ولا يعرف أن جدول حفلات الحلاني الصيفية ممتلئ منذ أشهر، في لبنان وخارجه، كما لديه جمهور عربي كبير يحبه ويطالب به في كافة المهرجانات.

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قد يكون الصمت أفضل رد على مثل هذا الكلام، كي لا يُعطى من لا قيمة له أهمية كبيرة، لكن لا شك أنه من الضروري التحرك وعدم القبول بأن يصدر هكذا كلام عن شخص مسؤول عن مهرجان سبق أن أحياه عدد كبير من أهم نجوم لبنان، ولا شك أن غياب هؤلاء عن المهرجانات هو خسارة للقيمين عليه، خصوصا أن جميع نجومنا لديهم جمهورا كبيرا في تونس وأشخاص ينتظرون موعد حفلاتهم بفارغ الصبر.

أيضاً غاب عن مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع، أن الفنانة جوليا بطرس كانت قد أحيت العام الماضي في جنوب لبنان حفلتين رائعتين أمام الآلاف من جمهورها اللبناني والعربي حيث تم حجز كل التذاكر بعد ساعات قليلة من طرحها في الاسواق.

لا يختلف الأمر مع الفنانة اليسا التي غنت منذ اسابيع قليلة في مهرجان موازين أمام عشرات الآلاف من الجمهور الذي يتهافت لحضور حفلاتها ويحب أحساسها.

اما الفنان عاصي الحلاني فهو فارس الغناء العربي الذي يُشعل الأجواء أينما حلّ بأغانيه وتفاعله وحضوره القوي والمحبب.

فكيف لرجل مسؤول في موقع المسؤولية أن يتلفظ بهذه العبارات حول نجوم لبنان، لذا أتى الرد مباشرة من اليسا التي ضربت عصفورين بحجر واحد عندما غردت قائلة: “الناس بتروح وبتجي واليسار بتبقى ملكة قرطاج“. في إشارة منها الى أن اسمها الحقيقي اليسار خوري وأيضاً اليسار مؤسسة قرطاج وملكتها الأولى.