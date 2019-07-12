مي شدياق برفقة زوجة جورج كلوني.. ما الّذي جمعهما؟

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 05:47 مساءً - وصلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة مي شدياق يوم الإثنين الفائت إلى لندن في زيارة عمل، وقد شاركت متابعيها على إنستغرام ببعض الصور.

ولفتت الوزيرة مي شدياق نظر روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بصورتها مع المحامية أمل علم الدين زوجة الممثل العالمي جورج كلوني، فما الّذي جمعهما؟

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> Advertisements F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> https://www.instagram.com/p/BzxhrucJQS8/may_chidiac #mediafreedom A post shared by Dr. May Chidiac (@may.chidiac) on Jul 11, 2019 at 3:54am PDT

وفي تفاصيل الخبر، فقد إلتقت مي شدياق بأمل علم الدين كلوني في حفل العشاء الوزاري بمناسبة المؤتمر العالمي لحريّة الإعلام في بريطانيا.