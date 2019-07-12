شاهدوا ما الّذي جعل هيفا وهبي تضحك وتبكي بعد الحفل؟

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 05:47 مساءً - شاركت النجمة هيفاء وهبي جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو أثناء توجهها إلى الساحل الشمالي في مصر لإحياء حفلها الغنائي الأول بعد تعافيها.

وأطلت هيفاء وهبي بكامل أناقتها في الفيديو الّذي حصد حوالي نصف مليون مشاهدة في 7 ساعات فقط على تطبيق إنستغرام. ولكن ما الّذي جعل هيفا وهبي تضحك وتبكي بعد الحفل؟

كشفت هيفاء وهبي في “ستوري” على إنستغرام عن إنقطاع التيار الكهربائي خلال حفلها فكتبت “انقطعت الكهربا بالحفلة. أول مرّة بتصير”، وأرفقت التعليق بإيموجي ضاحك وآخر يبكي.