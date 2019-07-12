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كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 05:47 مساءً - عايد الممثل السوري مكسيم خليل زوجته سوسن ارشيد بمناسبة عيد ميلادها من خلال فيديو نشره على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يغنّي لها.
وعلق مكسيم على الفيديو قائلا: “سوسي حبيبي كل عام وانتي بخير.. انشالله العمر كله فرح و سعادة وصحة ونجاح ومكسيم.. كل عام وأنت بخير”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. مكسيم خليل يعايد زوجته ويغنّي لها من داخل السيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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