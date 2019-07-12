شاهدوا.. مكسيم خليل يعايد زوجته ويغنّي لها من داخل السيارة

كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 05:47 مساءً - عايد الممثل السوري ​مكسيم خليل​ زوجته سوسن ارشيد بمناسبة عيد ميلادها من خلال فيديو نشره على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه وهو يغنّي لها.

وعلق مكسيم على الفيديو قائلا: “سوسي حبيبي كل عام وانتي بخير.. انشالله العمر كله فرح و سعادة وصحة ونجاح ومكسيم.. كل عام وأنت بخير”.

