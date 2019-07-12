دينا بلوك يغير ملامحها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية والراقصة دينا أن تتمرد على شكلها المعتاد، واختارت لها لوك جديد.

دينا شاركت جمهورها في صورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث قررت أن تنضم لنجمات الشعر القصير، وقصت شعرها، بينما وضعت ماكياج غير ملامحها.

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الفنانة المصرية وجهت الشكر للماكير الخاص بها، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي اختلف حول طلتها بين مؤيد ومعارض.

موضة الشعر القصير انتشرت في الوسط الفني من العام الماضي ومستمرة إلى الآن وبدأتها منة شلبي، ياسمين رئيس، ثم سار على نهجهم ريهام عبدالغفور، أنغام، روبي، ومؤخرا سوسن بدر، وشيرين عبدالوهاب.

وكان آخر أعمال دينا مسلسل «نسر الصعيد»، للنجم محمد رمضان والذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم وفاء عامر، وسيد رجب، ودرة، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض وإخراج ياسر سامي.

كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، والذي شارك به عدد من الفنانين ومن بينهم أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.