ايمي جاكسون تواصل التباهي بحملها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يثبت عام 2019 أنه عام “الحظ” للعديد من نجوم التليفزيون والسينما في بوليوود، قرأنا وسمعنا عن عدد من المشاهير وقد أعلنوا بارتياح علاقتهم العاطفية مع شركائهم.

وآخرين يخطون خطوة إلى الأمام ويتزوجون، ومن ثم هناك بعض المشاهير الذين أصبحوا يشعرون بمشاعر الأبوة والأمومة، إن تلك الفئة الثالثة المذكورة أعلاه هي ممثلة “إيك ديوانا ثا”، ايمي جاكسون.

تحب ايمي دائمًا مفاجأة معجبيها، من الإعلان عن خطبتها لصديقها البريطاني جورج بانايوتو إلى الكشف عن الأخبار الجيدة عن حملها بعد بضعة أشهر، تعرف الممثلة الجميلة جيدًا كيف تجذب أنظار متابعيها.

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منذ حملها، كانت إيمي أحد الممثلين النشطاء جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تتوانى أبدًا عن التباهي بحملها بطفلها المستقبلي، بحيث أنها أعطت تعريفا جديدا لأزياء وأسلوب الأمومة.

في 9 (يوليو) 2019، شاركت ايمي صورة لها على حسابها بموقع Instagram وهي ملفوفة في رداء حمام، وكانت تحضن بطنها المنتفخ وهي جالسة على سريرها. إلى جانب ذلك، كشفت عن خطط الإفطار الخاصة بها وكتبت “استيقظنا في إيطاليا! المكرونة! “

كانت إيمي قد فاجأت جميع معجبيها في 31 مارس 2019، من خلال مشاركة أخبار حملها في وهي في اسبوعها الـ 15 أسبوعًا قد شاركت صورة جميلة مع خطيبها.