نجل نورجول يشيلجاي أصبح أطول منها في أحدث ظهور لهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات المصورين النجم التركي نورجول يشيلجاي الشهيرة بـ«ياسمين» في أحدث ظهور لها مع ابنها الوحيد «عثمان» خلال خروجهما من السينما بمركز كانيون التجاري.

نورجول بدت بطلّة بسيطة مرتدية بنطلون أحمر، ونسقته مع قميص أزرق فاتح، وهو نفس اللون الذي اختارته لنظارتها، في الوقت الذي انتعلت فيه حذاء أصفر لافت.

Advertisements

أكثرم ما لفت أنتباه فانز النجمة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان التطور الشكلي لنجل نورجول، حيث أصبح «عثمان» شاباً أطول من والدته.

يُذكر أن عثمان في أجازة بإسطنبول، حيث قرر استكمال دراسته بإنجلترا، وقد كشفت الفنانة التركية عن انسجام ابنها الوحيد مع حبيبها الحالي، المنتج التركي نجاتي كوشاباي، حتى أنه أبدى موافقته على زواجها منه.

«عثمان» انجبته نورجول عام 2005 من زوجها السابق الممثل التركي جيم أوزار، الذي تزوجته عام 2004، وانفصلت عنه عام 2010، كما أنها دخلت في علاقة عاطفية بعد ذلك مع الطبيب أوزجور إينال الذي يصغرها بـ5 سنوات لفترة قصيرة، بالإضافة لقصة حب أخرى عاشتها مع المخرج السينمائيّ تولجا كاراشيليك.

من ناحية أخرى، يُعرض لنورجول يشيلجاي حالياً مسلسل جديد بعنوان « جولبيري »، والذي تشارك فيس بطولته أمام تيموشين إيسن.