التركية هازار إيرجوتشلو شقراء في «لوك» صادم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحولت الفنانة التركية هازار إيرجوتشلو إلى شقراء في «لوك» صدم متابعيها، حيث ظهرت الفنانة في أحدث صورها بشعر ورموش شقراء.

هازار الشهيرة بشعرها الأسود منذ دخولها على الساحة الفنية، تبين أنها تخضع لجلسة تصوير خاصة لصالح إحدى المجلات، وذلك من خلال لقطات تجمعها بفريق عمل الجلسة في كواليس التصوير، واللافت أن بعض النشطاء شبه هازار في هذا الـ«لوك» بالفنانة التركية سيريناي، بينما نصح فانز إيرجوتشلو، الفنانة الشابة بعدم اعتماد هذا الـ«لوك»، والحفاظ على شعرها الأسود.

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من ناحية أخرى، شاركت هازار إيرجوتشلو في بطولة مسلسل «الحامي» على مدى موسمين، وهو العمل الذي تشارك في بطولته أمام شآتاي أولسوي، عائشة توران، بورتشين تيرزي أوغلو، وغيرهم، وذلك عبر شبكة Netflix العالمية، ومن المقرر تصوير الموسم الثالث والرابع من العمل، نظراً للنجاح الكبير ونسب المشاهدة المرتفعة الذي حققه.

على الجانب الشخصي، تعيش ‏ هازار إيرجوتشلو قصة حب مع المخرج أنور أونلو الذي يكبرها بحوالي 20 عاماً، وقد ظهرت الفنانة مع والديها حديثاً في لقاء جمعهم بأنور، وهو ما كشف موقف عائلة الفنانة الشابة تجاه هذه العلاقة بالرغم من الانتقادات التي طالتها، حيث صرحت هازار: «والدي ووالدتي لا يهتمون بالفارق العمري بيني وبين أنور، ولا يوجد خطط للزواج حالياً ».