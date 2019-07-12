أصالة تمتع جمهور الباحة وتتألق على المسرح بطلّة ملكية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة السورية أصالة نصري في واحد من أجمل حفلاتها الصيفية، والتي احيتها ضمن فعاليات «صيف الباحة»، وذلك على مسرح القرية التراثية بمراوة على أرض المملكة السعودية.

أصالة خطفت أنظار الحضور بمجرد صعودها على المسرح بطلّة ملكية، ارتدت فيها فستان نبيني، حمل توقيع المصممة السعودية تيما عبيد، في الوقت الذي الهبت فيه الأجواء بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الحضور بشكل قوي.

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وعلى صورة استعراضية لطلّتها من كواليس الحفل، اعربت أصالة عن سعادتها بنجاح حفلتها وزيارتها للباحة بتعليق كتبت فيه: «سعدت جدّاً اليوم بحفل الباحه.. وبتمنّى أرجع زورها بأقرب وقت لأستمتع بهواها الشامي وطبيعتها السّاحره وناسها الكرام الطيّبين».

من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «كبير الشوق»، وهي من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه آخر كليباتها لأغنية «بنت أكابر»، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.