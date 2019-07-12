وعد البحري تثير قلق محبيها بصورة من المستشفى وتطلب الدعاء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثارت الفنانة السورية وعد البحري قلق محبيها بصورة لها من داخل المستشفى، طالبة من متابعيها الدعاء.

وعد بدت في الصورة، موضوعة على جهاز تنفس صناعي، وارفقتها الفنانة بتعليق كتبت فيه: «الحمدلله على نعمة الصحة ورحمة الله.. ادعو لي »، حيث تفاعل فانز النجمة السورية مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات اعربوا فيها عن قلقهم على حالتها الصحية، متمنيين لها السلامة والشفاء العاجل.

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ومن خلال مقطع بث مباشر عبر موقع فيس بوك، طمأنت وعد محبيها على حالتها الصحية، وشكرتهم على اهتمامهم بالسؤال عنها، وكشفت عن خضوعها لعملية تكميم معدة، لافتة إلى أنها اتخذت هذا القرار حفاظاً على صحتها بعد زيادة وزنها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة على رغبتها في الظهور بكامل لياقتها وأناقتها بحسب ما يتطلبه عملها الفني.

يُذكر أن وعد البحري كانت قد فاجأت الجميع، واعلنت اعتزالها الفن أواخر عام 2017، لافتة إلى أنها اصيبت بحالة نفسية سيئة بسبب أحوال الساحة الفنية والغنائية، إلا أنها تراجعت عن هذا القرار، وعادت للساحة الفنية، وطرحت ألبوم جديد بعنوان «فرحتي بيك» يوليو 2018.