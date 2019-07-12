وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

توفيت الجمعة، 12 من شهر يوليو، والدة الفنانة المصرية داليا مصطفى بعد تعرضها لأزمة صحية.

داليا مصطفى أعلنت الخبر عن صفحتها الشخصية، وكتب: « توفت الى رحمة الله تعالى والدة الفنانة #داليا_مصطفى اليوم ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد . . نسالكم الدعاء للمغفور لها باذن الله، إدارة أعمال داليا مصطفى».

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جمهور الفنانة المصرية دعا لها بالصبر، ودعا لوالدتها الراحلة بالرحمة والمغفرة وواساها من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص.

وكانت الفنانة المصرية قد طالبت جمهورها منذ أيام بالدعاء لوالدتها المريضة، وقالت في رسالة لها: «ادعو لأمي الدعاء يغير القدر».

وقد اعتذرت داليا مؤخرا عن أي التزامات فنية لها من أجل الاهتمام بوالدتها ومكثت بجوارها في المستشفى.