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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الممثلة اللبنانية داليدا خليل في التحدّي العالمي الذي ينتشر حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي باستخدام الوسم #bottlecapchallenge. وهو عبارة عن مهارة فتح غطاء العبوة بركلة القدم. وفيما نجحت عدة نجمات بتنفيذه وبينهن ماريا كاري التي نشرت الفيديو الخاص بها مؤخراً، أكدت "خليل" أنها قادرة على تنفيذه ونشرت الفيديو لإنجازها كاتبة: ""هل تعلمون أن ما من شيءٍ تعجزون عن فعله؟ أقلّه أنا حاولت"



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كانت هذه تفاصيل خبر داليدا خليل تُشارك بالتحدّي العالمي لفتح غطاء القوارير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.