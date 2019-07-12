شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجمع نجوم الفن على مسرح القرية التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوق قمم جبال الجنوب الشاهقة ومن مدرج مسرح القرية التراثية بمنطقة "مراوة " بمدينة الباحة ، وعلى مدى ليلتين، صدح فيها فنان العرب محمد عبده والنجمة أنغام فى الليلة الأولى واختتمها عازف العود اعبادى الجوهر مع أصالة الغناء العربى النجمة أصالة نصري، وذلك ضمن حفلات صيف الباحة بدعم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ .

وقدمت النجمة أنغام أشهر أغنياتها "لا تهجى " ثم خاطبت الحضور بكلمات ترحيبية قالت فيها :"فخورة بأن أكون أول فنانة تغنى فى الباحة وواصلت قولها : من أول ما وصلت الباحة أقابل ناس مبتسمين فرحين وانا فخورة بوجودى بينهم ". ثم أكملت وصلتها بـ : " راح تذكرنى ، ياريتك ، فاهمنى ، بين البينين ، اهى جات ، وين تروح ، خللى بكرة لبكرة ، بعتلى نظرة ، حالة خاصة جدا ، متيم ، يوجعونك ، حلفتكم بالله ، بقول نسياك ، بخاف افرح ، مجبش سيرتى ، محد فاضى ، اكتبلك تعهد ، حتة ناقصة ، سيدى وصالك واختتمت برائعة : هيبة ملك ".

فى الوصلة الثانية المنتظرة دخل فنان العرب محمد عبده المسرح وسط ترحيب الجمهور الذى وقف مرحبا به وبادلهم بأغنية خاصة عن "الباحة " ثم غنى مانسنس ، وعلى البال ، و" المعازيم " ثم أردفها بأغنية "رماد المصابيح " ، وواصل بأغنية " يامن يراعينى " ، يا غافية ، ليلحقها بأغنية الأجيال الشهيرة "ليلة خميس " ، ثم أغنية "اختلفنا مين" وأخيرا بالعمل الوطنى الأشهر " فوق هام السحب " ، ليودع الحضور بحفاوة .

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وفى الليلة الثانية من حفلات صيف الباحة ، كان الجمهور على موعد النجمين أصالة نصرى والفنان الكبير عبادى جوهر، وقدما أروع الأغانى ، حيث افتتحت أصالة وصلتها بأغنية "عبيه " ، ثم أردفتها بأغنية "يا خى اسأل" كما قدمت أغنيات "عقوبة ، رحل ، كان يهمنى ، العمر كله ، بنت أكابر ، سواها قلبى ، ياحبيبة ، ذاك الغبى ." لتغادر بعدها بحفاوة وتحية إعجاب الحضور.

وفى الوصلة الثانية ، استهل الفنان عبادى الجوهر حفله بأغنيته الشهيرة "الجرح أرحم " ثم وقف قليلا مرحبا بالجمهور الذى هتف باسمه وعاد ليواصل الغناء وقدم "ياشوق ، عيونك آخر آمالى ، كلمة ولو جبر خاطر، دقائق ، أحب فيك الوقت ، أكذب عليك ، العطر ، ما على الدنيا عتب ، نقطة ضعف ، وعد الحر، ما يكفيك ، قالوا ترى ، لا تركتينى ". وكان عوده حاضرا خلال الحفل.