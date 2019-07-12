شكرا لقرائتكم خبر عن بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى فان ديزل على توثيق لحظة استقبال الممثل والمصارع العالمى جون سينا، فى أولى ايام تصوير الجزء التاسع من سلسلة Fast & Furious ، والمقرر عرضها العام المقبل فى صالات السينما العالمية.

ونشر ديزل، صورة من استقبال سينا داخل كواليس التصوير مع المغنى والممثل العالمى كريس بريدجز، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، والتى ظهر فيها الاخير وهو يستقبل سينا بالأحضان والقبلات.

Advertisements

ووجه ديزل رسالته للثنائى على صورتهما قائلاً "نعلم جميعاً الإرث والموسيقى التى ابتكرها كريس بريدجز والتى ساعدت بشكل كبير فى بناء العائلة التى نحن عليها الأن، لا يتوقف بريدجز عن المساهمة والتطوير داخل العائلة، انا ممتن للغاية على استقباله واحتضانه العضو الجديد داخل الفريق".

وفى سياق متصل أكدت بعض التقارير، غياب الممثل داووين جونسون عن الظهور فى الجزء القادم من السلسلة لانشغاله بتصوير فيلمه القادم hobbs and show المقتبس أحداثه من Fast & Furious الذى يشاركه فيها الممثل العالمى جايسون ستاثام.