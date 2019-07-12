شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل أحمد حلمى وهند صبرى للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي نجوم الفن والأدب والثقافة الناقد السينمائي "يوسف شريف رزق الله" المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر النجم أحمد حلمى عبر حسابه الرسمى على "انستجرام" صورة للناقد السينمائي علق عليها :" رحم الله الأستاذ الكبير والناقد العظيم والانسان الرائع الحنون ذى القلب الأبيض والأخلاق".

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وعبرت النجمة "هند صبري" عن حبها له مؤكدة علي إخلاصه وحبه للعمل فنشرت عبر حسابها الرسمي علي " تويتر" صورة له كتبت عليها:" رحل عنا اليوم المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الاستاذ يوسف شريف رزق الله الذي ظل يعمل حتى آخر لحظاته كأنه يعطينا درسا جديداً عن أهمية العمل والاخلاص لما تحبه.

ونشر المخرج "شريف البنداري عبر حسابه الرسمي علي تويتر مجموعة من التغريدات التي ظهر فيها مدي حبه ليوسف شريف مشيرا إلي إخلاصه وحبه لعمله وشغفه بالسينما وتفانيه فيما يعمله وأن السينما افتقدت مصدرا مهما للمعلومات الثقافية والسينمائية بوفاته وكتب :" من حوالي أسبوعين كان عندنا إجتماع في اللجنة الإستشارية العليا لمهرجان القاهرة وكان عنده جرح ف رقبته وكان باين عليه التعب جداً ومع ذلك كان مركز جداً في الاجتماع وبيشتغل كعادته بمنتهي الشغف ومنتهي الهدوء كأحد فرسان الظل..الله يرحم يوسف شريف رزق الله واحد من اللي اتعلمت منهم كتير".