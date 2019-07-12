شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تشييع جثمان يوسف رزق الله بحضور يسرى نصر الله والناقد طارق الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شُيع جثمان الناقد السينمائى الراحل يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، بعد صلاة الجمعة، بحضور المخرج يسرى نصر الله، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومى للسينما ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والناقد طارق الشناوى، والفنان الشاب طارق الإبيارى، ومدير التصوير محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم، والصحفيين خالد محمود وأحمد سعد الدين، فيما غاب النجوم عن الجنازة واكتفوا بالنعى عبر السوشيال ميديا.

وتوفى الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 77 عاما.

وعمل رزق الله رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك فى لجان التحكيم فى مهرجانات عديدة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018.

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