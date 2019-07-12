شكرا لقرائتكم خبر عن المهن السينمائية ومهرجان الجونة ينعيان يوسف شريف رزق الله: من أعلام النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مهرجان الجونة السينمائي الناقد الكبير والمدير الفني لمهرجان القاهرة يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالإسهامات من خلال كتاباته الثرية عن السينما وبرامجه السينمائية التي تربى عليها أجيال من صناع السينما في العالم العربي، والذي أثرت حياته المهنية اللامعة بشكل ملحوظ صناعة السينما، ليصبح علمًا من أعلام النقد السينمائي وملهمًا لأجيال كثيرة من عشاق الفن السابع لعقود عديدة.

ونعت نقابة المهن السينمائية الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله بكلمات مؤثرة، واصفة إياه بأنه كان أحد أهم نقاد السينما المصرية.

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وتوفى الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 77 عاما.

وعمل رزق الله رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك فى لجان التحكيم فى مهرجانات عديدة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018.