شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا شكرت الكوميديانة شيماء سيف الجمهور السعودى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة الكوميدية شيماء سيف صورة من حلقتها مع أبلة فاهيتا وعلقت عليها: " أحلى جمهور وأحلى استقبال وأحلى كل حاجة اتبسط جدا جدا جدا شكرا لكل أهل السعودية بحبكم أوووى وعشان خاطر عيونكم هكون موجودة النهاردة كمان ان شاء الله .. ".

كانت الممثلة شيماء سيف قد حلت ضيفة فى هذا البرنامج بموسمه الجديد والذى يعرض فى المملكة العربية السعودية ضمن موسم جدة، وبناء على طلب الجمهور سوف تظهر مرة أخرى اليوم، وعلق الجمهور عليها : كانت أحلى ليلة انبسطنا من قلبنا نورتى جدة يا شيماء، أحلى شوشو دى ولا ايه نورتى السعودية، كانت أحلى سهرة وأخيرا شوفناكى عن قرب وغيرهم من التعليقات التى توضح مدى حب الجمهور السعودى لها.

Advertisements