كريم قاسم ينتهي من تصوير "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان كريم قاسم متابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بصورة من أخر يوم تصوير في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي المُقبل.

وجمعته الصورة بمخرج الفيلم طارق العريان، وكتب في تعليقه عليها "أخر يوم تصوير لرمضان رزق استنوه في عيد الأضحى بفيلم ولاد رزق2".

Advertisements

"ولاد رزق" من إخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، خالد الصاوي، كريم قاسم، باسم سمرة.

ويقوم كريم قاسم بدور رمضان رزق الأخ الأصغر في عائلة رزق، ويبدأ الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول خلالها الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

يُذكر أن كريم قاسم ينتظر حاليًا عرض فيلمه "سواح" في فرنسا وبلجيكا.