يوسف رزق الله.. "يوتيوب الجيل" الذي ترك السياسة حبًا في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:
رحل الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، بعد رحلة عطاء طويلة، في السطور نرصد أبرز المحطات في حياته..
- ولد في 5 سبتمبر عام 1942 وتوفي في 12 يوليو 2019 .
- اشتهر بتقديمه لبرامج "أوسكار، سينما في سينما، تلي سينما".
- شارك الإعلامية درية شرف الدين في تقديم الكثير من حلقات برنامجها الشهير "نادي السينما".
- كان يطلق عليه شباب الفن في فترة ما اسم "يوتيوب الجيل"؛ لمعرفته الواسعة عن السينما العالمية في وقت لم يكن متاحًا الانترنت.
- خريج مدرسة الجيزويت سنة 1961.
- حصل على المركز الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة.
- تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة 1966.
- عمل محررًا ثم رئيسًا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- تولى رئاسة قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002.
- رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي 2007 - 2011.
- رئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامي "مارس 2011- مارس 2012" .
- معدّ برنامج نادي السينما بالتليفزيون المصري الذي بدأ عام 1975 ثم برنامج أوسكار الذي بدأ عام 1980.
- قدّم الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية في التليفزيون المصري من إعداده، مثل (نجوم وأفلام) عن رواد السينما المصرية من خلال حوارات معهم 1980 – 1981
- تقديم وإعداد رسائل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان كان السينمائي الدولي، وغيرهما من المهرجانات المحلية والعالمية منذ السبعينيات.
- شارك في لجان تحكيم عدد من مهرجانات السينما.
- تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة في الفترة من 1978 إلى 1994.
- عمل كسكرتير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1978 ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ سنة 2000.
- عمل كمدير فني لمهرجان الأقصر للسينما الأوروبية والمصرية.
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