يوسف رزق الله.. "يوتيوب الجيل" الذي ترك السياسة حبًا في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

رحل الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا، بعد رحلة عطاء طويلة، في السطور نرصد أبرز المحطات في حياته..

- ولد في 5 سبتمبر عام 1942 وتوفي في 12 يوليو 2019 .

- اشتهر بتقديمه لبرامج "أوسكار، سينما في سينما، تلي سينما".

- شارك الإعلامية درية شرف الدين في تقديم الكثير من حلقات برنامجها الشهير "نادي السينما".

- كان يطلق عليه شباب الفن في فترة ما اسم "يوتيوب الجيل"؛ لمعرفته الواسعة عن السينما العالمية في وقت لم يكن متاحًا الانترنت.

- خريج مدرسة الجيزويت سنة 1961.

- حصل على المركز الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة.

- تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية جامعة القاهرة 1966.

- عمل محررًا ثم رئيسًا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

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- تولى رئاسة قناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002.

- رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي 2007 - 2011.

- رئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامي "مارس 2011- مارس 2012" .

- معدّ برنامج نادي السينما بالتليفزيون المصري الذي بدأ عام 1975 ثم برنامج أوسكار الذي بدأ عام 1980.

- قدّم الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية في التليفزيون المصري من إعداده، مثل (نجوم وأفلام) عن رواد السينما المصرية من خلال حوارات معهم 1980 – 1981

- تقديم وإعداد رسائل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان كان السينمائي الدولي، وغيرهما من المهرجانات المحلية والعالمية منذ السبعينيات.

- شارك في لجان تحكيم عدد من مهرجانات السينما.

- تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة في الفترة من 1978 إلى 1994.

- عمل كسكرتير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1978 ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ سنة 2000.

- عمل كمدير فني لمهرجان الأقصر للسينما الأوروبية والمصرية.