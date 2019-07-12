نشوى مصطفى تتلقى عرضًا لتغني في حفل زفاف.. هل وافقت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تلقيها عرضًا من متعهد ومنظم حفلات أفراح، لإحياء حفل زفاف، ستقوم خلاله بتقديم أغنية تحمل اسم العروس والعريس، على نفس الطريقة التي قدمت بها أغنية في حفل زفاف نجلها "عبدالرحمن" قبل أيام.

وكتبت نشوى عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "نكتة الموسم متعهد ومنظم حفلات أفراح اتصل بيا علشان فيه عيلة فرح ابنهم قرب وعايزيني أغني في فرحه أغنية باسمه واسم عروسته، وقال لو وافقتي حتبقى ظاهرة في الأفراح تغني أغاني باسم كل عريس وعروسة وأضمن لك مش أقل من عشرين فرح في الشهر، اعتذرت له إنها مش شغلتي وإني عملت أغنية أفرح بيها أسرتي وأصحابنا".

وتابعت "كلمني بعدها تاني وقال لي إن والدة العريس عايزة تكلمني بنفسها وانها حتدفع الرقم اللي أطلبه.. أنا مش مصدقة والله العظيم وطبعًا اعتذرت لأنها مش شغلتي".