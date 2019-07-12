صورة| أحمد داوود وعلا رشدي مع طفليهما في "ديزني لاند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

حرص الفنان أحمد داوود، علي التقاط صورة تجمعه بزوجته الفنانة علا رشدي وطفليهما خلال استمتاعهم بقضاء إجازة الصيف في ديزني لاند بباريس.

ونشر داوود، الصورة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها قائلاً: "وقت الأسرة".

يُذكر أن احمد داوود ينتظر طرح فيلم "ولاد رزق..عودة أسود الأرض" في عيد الأضحى المُقبل، ويشارك في بطولته: أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

تدور أحداث الفيلم حول أربعة أشقاء يحاولون تنفيذ بعض العمليات الخارجة عن القانون، الأخ الأكبر هو العقل المدبر لهم، لكن بعد فترة يقرر التوبة.

