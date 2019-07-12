تشييع جثمان والدة داليا مصطفى من مسجد الحصري بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هانى صابر:
قالت الفنانة منال سلامة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه تم تشييع جثمان والدة الفنانة داليا مصطفى، إلى مثواها الأخير، عقب صلاة الجمعة، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.
وكانت إدارة حساب داليا مصطفى على "انستجرام" أعلنت خبر وفاة والدتها، وعدم تحديد موعد ومكان العزاء.
يُذكر أن داليا مصطفى شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "قمر هادي" أمام الفنان هاني سلامة، وانضمت مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه".
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