نجوم الفن ينعون يوسف شريف رزق الله: فارس السينما وعاشق الأطياف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد كبير من أهل الوسط الفني عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على نعي المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة بعد وعكة صحية ألمت به في أيامه الأخيرة، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، منهم:

طارق الشناوي

كتب الناقد الكبير طارق الشناوي في وداع يوسف عبر "فيسبوك": "وداعا أستاذنا يوسف شريف رزق الله أخيرا سكنت الآلام.. أخر لقاء لنا قبل 20 يوما في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة جاء قبل الموعد وناقش وأدلى برأيه في كل التفاصيل بما فيها التكريمات بذاكرة حديدية يحسم كل القرارات رغم الوهن الذي كان باديا على الجسد.. قبلته في بداية الجلسة ونهايتها على أمل اللقاء قريبا ولم أدرك انها القبلة الأخيرة".

أمير رمسيس

كتب المخرج أمير رمسيس عبر حسابه على "فيسبوك": "في 2004 تليفون لأول مرة قبل سفري لفينيسيا لطلب نسخة من كتالوج المهرجان وملاحقة دؤوبة بعد عودتي كان سببها ربما تقاعسي أو انشغالي.. أدركت منها كم كان مهووسًا بمعرفة كل شيء عن كل ما يجرى في السينما".

وتابع "صباح الخير، أنا يوسف شريف رزق الله.. تساءلت في سري مع تلك الكلمة الأولى إن كان هذا الصوت الذي حمل إلينا تاريخ السينما في طفولتنا وشبابنا يحتاج لأي تعريف من طرفه.. فقد كانت صباح الخير تكفي لأعرف محدثي حتى من المرة الأولى. وداعا يوسف شريف رزق الله".

هشام إسماعيل

نشر الفنان هشام إسماعيل عبر "فيسبوك"، صورة للناقد الراحل، معلقًا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ الكبير والسينمائي العظيم والإعلامي المؤثر في ذمة الله.. اللهم اغفر له وتقبله عندك في الجنة يارب.. وداعًا استاذ يوسف شريف رزق الله".

بشرى

وعبر "إنستجرام"، كتبت الفنانة بشرى في تعليق على صورة الناقد الراحل "وداعا موسوعة السينما العالمية.. المصري المخلص لعمله والمثقف الاستثنائي والخلوق المحترم استاذنا جميعا.. يوسف شريف رزق الله.. حزن كبير يسيطر على الأوساط الثقافية والفنية".

وتابعت "كان لي الشرف ان أعمل لفترة بسيطة تحت رئاستك لمؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى عام ٢٠١٢، وكنت العضو الأصغر سنا ضمن ١٣ عضوا من الأساتذة والزملاء وكانت الرئاسة الحقيقية هي أخلاقك وعلمك وثقافتك وتواضعك، ولم أشعر لحظة بفارق السن ولا الخبرة ولم أشعر إلا بكل احترام وتقدير وأبوة، وأيضا بعد ذلك بسنوات عديدة لم أر منك سوى الدعم والمحبة والتشجيع.. ارحل في سلام يا أستاذ يوسف لقد سلمت أمانة المعرفة التي كنت أنت سيدها لأجيال ومحبين للسينما والثقافة وسنحاول أن نُكمل ما بدأته انت لكن للأسف أنت بصمة وحالة إنسانية و فنية لن تُعوض.. إلى اللقاء".

هند صبري

كتبت الفنانة هند صبري في وداع يوسف عبر "فيسبوك": "رحل عنا اليوم واحدًا من الأساتذة الكبار، من استطاع ببرامجه وكتاباته تعليم أجيال كثيرة ولفت نظرها للسينما العالمية، واحداً ممن عملوا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترات طويلة، محافظاً مع مجموعة من الكبار على دولية المهرجان، ظل يعمل حتى أخر لحظات عمره كأنه يعطينا درساً جديداً عن أهمية العمل والإخلاص لما نحب".

أمير صلاح الدين

أعاد الفنان أمير صلاح الدين نشر صورة يوسف شريف رزق الله، معلقًا "الله يرحمه، كنت لما بتفرج عليه وأنا صغير بحس ان السينما كائن رقيق".

كريم قاسم

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وكتب الفنان كريم قاسم عبر "إنستجرام": "نادي السينما، أوسكار، سينما في سينما، تلي سينما، ستار، سينما رزق الله" برامج علمتنا كتير عن السينما، وداعا يوسف شريف رزق الله.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ونشر القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، صورة من تكريم يوسف شريف رزق الله عبر "فيسبوك"، أثناء تكريمه من قِبل المهرجان تقديرًا لعطائه الفني وإسهاماته الكبيرة في المهرجان، وجاء في التعليق على الصورة "آن الأوان لفارس السينما أن يترجل.. ينعي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بكل الحزن مديره الفني ورمزه التاريخي.. عاشق السينما المعلم الكبير يوسف شريف رزق الله.. الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب.. والذي يدين له المهرجان بالكثير والكثير.. وداعا يوسف شريف رزق الله".

محمود عبدالشكور

بكلمات مؤثرة نعى الناقد محمود عبدالشكور، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أنعي إلى كل عشاق السينما رحيل أستاذ كبير وإنسان من أنبل من عرفت ومن أكثرهم تواضعًا وحبًا لعمله الأستاذ يوسف شريف رزق الله، صاحب الفضل الذي لا ينكر في مجال الثقافة السينمائية على جيلي وكل الأجيال التالية".

وتابع "على المستوى الشخصي فان أول كتاب لي كان عنه وعن مسيرته السينمائية بعنوان (عاشق الأطياف) جلست معه في حوار طويل عدة مرات، وحكى لي عن تفاصيل محبته للسينما، عن غمرة التي ولد فيها؛ عن أمسيات سينمات وسط البلد ومصر الجديدة، عن أول مقال كتبه باللغة الفرنسية عن الفيلم المصري (الزوجة العذراء)، عن أول مهرجان سافر إليه وهو مهرجان برلين، عن سامي السلاموني وسمير فريد وسمير نصري وفريد المزاوي وماري غضبان ورفيق الصبان؛ عن نادي السينما وجمعية الفيلم وبرامج أوسكار وستار ونجوم وأفلام، وعن مهرجان القاهرة الذي كان الدينامو والعقل المحرك لكل أنشطته".

واصفًا يوسف شريف رزق الله بأنه مؤسسة عطاء ووعي، وبأنه عنوان لامع لمصر المنفتحة المثقفة العاملة المعطاءة، عنوان لجيل مؤسس ومعتبر، مختتمًا "ربنا يرحمه بقدر ما منحنا من سعادة ومن محبة للأفلام وللحياة" .

مفيد عاشور

وكتب الفنان مفيد عاشور "وداعا الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، اسم يلمع كالجوهر، لم أتشرف بلقاءه يوما، ولكني وجيلي وأجيال كثيرة أحببنا السينما على يديه من برامجه (سينما في سينما) و( أيام ليالي) كما أنه شارك الإعلامية درية شرف الدين في تقديم الكثير من حلقات برنامجها الشهير (نادي السينما).. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته".

سعيد شيمي

وكتب مدير التصوير الكبير سعيد شيمي في وداع يوسف "الله يرحمك يا صديق العمر، في الجنة ونعيمها إن شاء الله.. ياه على الم الفراق.. يا يوسف".

نقابة المهن التمثيلية

نعت نقابة المهن التمثيلية الناقد الراحل، وكتبت عبر "فيسبوك": "نقابة المهن التمثيلية تنعي الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي كان رمزًا للمثقف المحب والعاشق لفنه وعلمه، كان مدرسة كبيرة تخرج فيها أجيال وأجيال".

ماجدة خير الله

كتبت الناقدة ماجدة خير الله "خبر حزين.. رحل عنا الأستاذ والناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة.. وينزل السكينة والصبر في قلب أسرته وأصدقائه وتلاميذه".

عمرو سلامة

وكتب المخرج عمرو سلامة عبر "إنستجرام": "مع السلامة يا من أحببتنا في السينما.. خالص التعازي لذويه وكل محبين السينما لفقدان واحد من أهم النقاد السينمائين في مصر والعالم".