وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

توفيت منذ قليل، والدة الفنانة داليا مصطفى، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة الأيام الماضية.

ونشرت إدارة حساب الفنانة داليا مصطفي على "انستجرام" الخبر وجاء فيه: "الذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. توفت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد.. نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله".

يُذكر أن داليا مصطفى شاركت في رمضان ببطولة مسلسل "قمر هادي"، كما انضمت مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

