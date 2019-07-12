بالصور| نجوم الفن يغيبون عن جنازة يوسف شريف رزق الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- محمد حسام:
شُيعت منذ قليل جنازة الناقد السينمائي الكبير والمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوسف شريف رزق الله، من مسجد السلطان حسين بمنطقة العروبة في مصر الجديدة.
وشهدت الجنازة غياب كبار نجوم الوسط الفني، بينما حرص على المشاركة في وداع الراحل، عدد كبير من أصدقائه من داخل الوسط الفني، ومن بينهم "المخرج يسري نصر الله، الناقد طارق الشناوي، الناقد أحمد شوقي، الناقد أسامة عبدالفتاح، الكاتب الصحفي خالد محمود، المنتج صفي الدين محمود، الفنان طارق الإبياري، الناقد محمد عاطف".
جدير بالذكر أن يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد وعكة صحية ألمت به في الأيام الأخيرة ودخل على إثرها المستشفى.
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