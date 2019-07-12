تراند اليوم : نكشف هوية الفنانة والمخرج اللذين ضبطا متلبسين أثناء ممارسة الجنس...

هزت فضيحة جنسية الوسط الفني في المغرب، حيث داهمت مصالح الأمن بالدار البيضاء، شقة بحي گوتيي، المتواجد بجماعة المعاريف وسط الدار البيضاء وضبطت فنانة متزوجة متلبسة بممارسة الجنس مع مخرج.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح المغربية"، فإن الممثلة المتزوجة من رجل أعمال مقيم بأمريكا، وجدت في حضن مخرج سينمائي معروف، مشيرة إلى أن إيقافهما متلبسين بالخيانة الزوجية، جاء بتعليمات من وكيل الملك الذي أمر باقتحام الشقة بعد إبلاغ زوجها عن شكه في سلوكها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الزوج أخضع زوجته الممثلة للمراقبة بعدما شكك في سلوكها، سيما في الآونة الأخيرة، إلى أن تأكد وجودها بالحي المذكور، حيث أبلغ الشرطة، وأصر على اقتحام الشقة، معربا عن استعداده القيام بأي شيء في حال رفض الأمن التدخل لإيقاف الظنينين.
وقرر وكيل الملك بابتدائية البيضاء، أمس الخميس، إعادة الملف الخاص باتهام الممثلة والتي تم الكشف عن اسمها وهي الفنانة "نجاة الوافي" والمخرج سعيد خلاف بالخيانة الزوجية، إلى المصالح الأمنية من أجل تعميق البحث.
وأكد مصدر مطلع لصحف محلية، أن نجاة الوافي، غادرت من البوابة الخلفية للمحكمة رفقة محاميها الخاص، مشيرا إلى أنها ستمثل مرة أخرى أمام وكيل الملك بعد انتهاء البحث.