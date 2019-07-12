تراند اليوم : صورة| انتفاخ بطن "دينا الشربيني" يثير تساؤلات.. هل هي حامل من "عمرو دياب"؟

أثارت الممثلة المصرية دينا الشربيني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت برفقة المطرب عمرو دياب، وقد بدا على بطنها علامات الانتقاد، ما أثار تساؤلات عما إذا كانت حاملاً.

وعلى الرغم من ظهورهما المتكرر معًا وتردد أنباء عن قرب ارتباطهما رسميًا، إلا أنه لم يتم الإعلان عن ذلك حتى الآن.



وجاء ظهور الشربيني في إحدى المناسبات معه مؤخرًا، ليثير التساؤلات حول ما إذا كانا قد تزوجا بالفعل، بعد أن بدا بطنها منتفخًا، فيما أكد العديد من المقربين منهما زواجهما.

يذكر أن آخر ظهور لهما معًا كان في ماربيلا بإسبانيا، عندما سافر عمرو إلى هناك لإحياء حفل زفاف أحد أصدقائه واصطحب معه دينا مما أثار التساؤلات أيضًا.