تراند اليوم : بعد ضجة "بوراك" .. ممثل تركي شهير يصل لبنان متخفياً

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رصد لحظة وصول النجم التركي باريش أردوتش إلى العاصمة اللبنانية بيروت.



وبدا في المقطع المصور وهو يسير في المطار متخفياً حيث وضع على رأسه قبعتين وأخفى عينيه بنظارات شمسية.

يذكر أن الممثل اشتهر في العالم العربي بدور عمر في مسلسل “حب للإيجار” الذي حقق نسبة مشاهدة عالية جداً.

واعتبر بعض المتابعين أن ظهوره بهذا الشكل كان متعمداً، خصوصاً بعد ما أحدثته زيارة الممثل بوراك أوزجيفيت من ضجة وجدل كبيرين وما أثارته من انتقادات.

ومن المتوقع أن تشهد العاصمة بيروت زيارة ثالثة لأحد مشاهير تركيا وهو الشيف بوراك أوزديمير الذي سيقوم قريباً بافتتاح أحد المطاعم.