أحمد إبراهيم زوج أنغام يعيد زوجته الأولى مرة أخرى

قالت أسرة ياسمين عيسى، الزوجة السابقة للموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إنها فوجئت بإعادته ابنتهما إلى ذمته مرة أخرى، بتاريخ 2 مايو الماضي. وأكدت إحدى أفراد عائلة ياسمين، في تصريحات خاصة لـ”فوشيا”، أنهم علموا عن طريق الصدفة من المحكمة، خاصة أن أحمد إبراهيم أعاد ابنتهم من خلال جواب لم تعثر عليه، حيث أرسله إلى شقتهما القديمة غير المتواجدة فيها وهذا مقصود، بحيث لا تعلم، وتسير الإجراءات في صالحه.

ومن المعروف أن سبب طلاق أحمد إبراهيم بعد إلحاح من زوجته عقب زواجه من النجمة أنغام، حيث كان قد طلقها طلاقًا رجعيًا في 28 مارس الماضي. وأحيت أنغام أمس أولى حفلاتها في مدينة الباحة، حيث تشارك ضمن فعاليات حفلات صيف الباحة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.