شيريهان عن رحيل الناقد شريف رزق الله : فقدنا ثروة إنسانية

نعت الفنانة شريهان بمزيد من الحزن، رحيل الناقد يوسف شريف رزق الله ومدحته بسيل من الصفات الإنسانية الراقية التي عبرت بها عن مشاعر الحب التي تكنها له.
فكتبت شريهان عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "رحل عنا ثروة إنسانية وسينمائية غالية جدًا في قلبي وقلبالفن نفسه قبل جمهوره.. أستاذ وإنسان عظيم بدرجة 100%.. إنسان وباحث وناقد سينمائي مبدع بدرجة 100%".
وتابعت: "رحل عنا أستاذ مُعلم عاشق للسينما غرس حبها بمنتهى الوعي والعلم والثقافة والبساطة في قلوب متابيعيها وعشاقها ومحبيها..
يذكر أن الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، إثر صراع طويل مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة.
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