هكذا نعى نبيل الحلفاوي الناقد يوسف شريف رزق الله

نعي الفنان نبيل الحلفاوي، رحيل الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي توفى صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات العالمي "تويتر".

فكتب الحلفاوي عبر حسابه: "رحم الله الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.. كان الباقي من ثلاثة ارتبطوا في ذهني دومًا بعضهم ببعض رغم وجود غيرهم من جيل تميز بالثقافة السنمائية الواسعة.. سامي

السلاموني وسمير فريد ويوسف شريف رزق الله.. خالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه".يذكر أن الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله توفي صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة.