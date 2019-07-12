اليوم.. برنامج "الجُمعة في مصر" يناقش مد سن التقاعد إلى 65 عامًا

يقدم برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على "MBC مصر" "الليلة" مُناقشة حول مد سن التقاعد إلى 65 عاماً، ويستضيف محمد وهبة الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس

النواب والنائب محمد بدوي دسوقي.

ويستضيف البرنامج في الفقرة الثانية أشرف حلمي والد الطفل الذي تعرض لخطأ طبي سبب له عاهه مستديمة، وفي الفقرة

الثالثة يستضيف الفنانة الشابة مايان السيد للحديث عن أعمالها ومشوارها الفني.

يذكر أن برنامج "الجمعة في مصر" يُقدم مُتابعة إسبوعية دقيقة للشأن العام في مصر وتُقدمه د. ياسمين سعيد عبر شاشة "MBC مصر"، في تمام السادسة مساءً كل جمعه على الهواء.