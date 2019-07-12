طارق سعدة: فقدنا رائدًا من رواد العمل الإعلامي و موسوعة ماسبيرو السينمائية

نعى نقيب الإعلاميين، دكتور طارق سعدة، ومجلس النقابة، الإعلامى الكبير يوسف شريف رزق الله، الذى وافته المنية صباح اليوم، قائلًا: "فقدنا رائدًا من رواد العمل الإعلامى، أثرى المهنة في العديد من التخصصات الإعلامية، كرئيس تحرير نشرات، ومعد ومقدم برامج،ثم رئيسًا لقناة النيل الدولية.
وأعد برنامجى نادى السينما وأوسكار، اللذين نالا شعبية كبيرة لدى المشاهد المصرى، ثم قدم برامج نجوم وأفلام وتليسينما وسينما في سينما، وبرنامج ستار، الذى استضاف فيه كبار
يذكر أن الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، إثر صراع طويل مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة.
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