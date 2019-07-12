الليلة.. علي الهلباوي يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

يستعد المنشد الديني علي الهلباوى، لإحياء حفل غنائي كبير، مساء اليوم الجمعة، وذلك على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى، في الثامنة مساءً.

من المقرر أن يقدم الهلباوى، خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها

ويتفاعل معها الجمهور، إضافة إلى الابتهالات، ومنها "قل للمليحة، دوم، مرسال لحبيبتى".

يذكر أن الهلباوي منشد ومبتهل، وعضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى، كما أنه نجل المنشد

الدينى محمد الهلباوي، وشارك في العديد من الحفلات الموسيقية، كما قام بالغناء في دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية.

كما كانت له مشاركة سينمائية في فيلم الميكروفون، وحصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية مرسال حبيبتي، وهي أشهر أغانيه، كما أن له حفلة شهرية في المركز الثقافى بساقية الصاوى.