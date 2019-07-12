يستعد المنشد الديني علي الهلباوى، لإحياء حفل غنائي كبير، مساء اليوم الجمعة، وذلك على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى، في الثامنة مساءً.
من المقرر أن يقدم الهلباوى، خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبهاويتفاعل معها الجمهور، إضافة إلى الابتهالات، ومنها "قل للمليحة، دوم، مرسال لحبيبتى".
يذكر أن الهلباوي منشد ومبتهل، وعضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى، كما أنه نجل المنشد
كما كانت له مشاركة سينمائية في فيلم الميكروفون، وحصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية مرسال حبيبتي، وهي أشهر أغانيه، كما أن له حفلة شهرية في المركز الثقافى بساقية الصاوى.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. علي الهلباوي يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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