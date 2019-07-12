مهرجان الجونة السينمائي ينعي رحيل الناقد يوسف شريف رزق الله

ينعي مهرجان الجونة السينمائي الناقد الكبير والمدير الفني لمهرجان القاهرة يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عنا صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالإسهامات من خلال كتاباته الثرية عن السينما وبرامجه السينمائية التيتربى عليها أجيال من صناع السينما في العالم العربي، والذي أثرت حياته المهنية اللامعة بشكل ملحوظ في صناعة السينما، ليصبح علمًا من أعلام النقد السينمائي
يذكر أن الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة اثر صراع طويل مع المرض، وقد أقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة.
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