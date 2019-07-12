تشييع جثمان والدة داليا مصطفى من مسجد الحصري بأكتوبر

شيّع العشرات من أهالي الفنانة داليا مصطفى جثمان والدتها من مسجد الحصرى فى أكتوبر، بعد أداءصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة.
جدير بالذكر أن الفنانة داليا
مصطفى كانت طالبت متابعيها - أثناء مرض والدتها- عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، بالدعاء لوالدتها بالشفاء، وكتبت: "ادعو لأمى.. الدعاء يُغير القدر".
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