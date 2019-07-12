بشرى تنعى الناقد يوسف شريف رزق الله: سنشتاق إليك

نعت الفنانة بشرى رحيل الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي توفى، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، ووصفته بموسوعة السينما العالمية، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات العالمي

"تويتر"، فكتبت بشرى عبر حسابها: "وداعًا موسوعة السينما العالمية.. المصرى المخلص لعمله، والمثقف الاستثنائى، والخلوق المحترم، أستاذنا جميعًا.. يوسف شريف رزق الله.. حزن كبير يسيطرعلى الأوساط الثقافية والفنية.. كان لى الشرف أن أعمل لفترة بسيطة تحت رئاستك لمؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى عام ٢٠١٢..سنشتاق إليك".يذكر أنه أقيمت صلاة الجنازة على الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، بعد صلاة الجمعة، وذلك من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة.